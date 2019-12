Il Napoli perde ancora e ora può scivolare a -8 dalla zona Champions. Il San Paolo sommerge gli azzurri di fischi. Bologna corsaro con Skov Olsen e Sansone.

01/12/2019 20:03

Il Napoli crolla in casa, il Bologna sbanca il San Paolo con i gol di Skov Olsen e Sansone e ora il successo in Serie A per gli azzurri manca da sei partite. Partita vibrante e non poteva essere altrimenti perché i rossoblu sono squadra a cui piace dare ritmo al proprio gioco e Sansone ci prova dopo pochi secondi scaldando i guantoni di Ospina. Il Napoli però c'è, comincia a macinare calcio e prima con Ruiz e poi con Insigne si affaccia delle parti di Skorupski non trovando il bersaglio. Al 16' Lozano centra la porta con un destro velenoso sotto la traversa, ma al momento dell'assist si trova in fuorigioco e così la gioia del San Paolo viene strozzata. Il Bologna risponde con Palacio che calcia dai venti metri ma manda alto senza creare patemi al portiere azzurro. Il Napoli però gioca con maggior fluidità rispetto alle ultime uscite, ha più idee e intensità, anche se di fronte c'è una squadra organizzata, compatta, che non lascia troppi spazi per attaccare. I rossoblu hanno una chance con Dzemaili che però all'interno dell'area di rigore si gira e manda fuori di poco. Il Napoli trova il vantaggio con un lampo, giocata d'Insigne che dal limite impegna severamente Skorupski e sulla ribattuta del portiere polacco è Llorente il più lesto e ribadisce in rete.

La ripresa inizia con un cambio nei felsinei: fuori un deludente Orsolini e dentro Skov Olsen e proprio il danese viene anticipato da un ottimo intervento di Di Lorenzo, intervento provvidenziale perché altrimenti il giocatore del Bologna avrebbe potuto battere a rete da pochi passi. Il Napoli risponde con un destro a giro d'Insigne che Skorupski devia con non poco affanno. Ma il Bologna c'è, fa male quando riparte e proprio Skov Olsen si fa trovare pronto e ribatte in porta la deviazione di testa di Koulibaly. Il Napoli palesa qualche difficoltà nel ripiegare, così i rossoblu hanno un'altra potenziale chance, ma Skov Olsen non trova Svanberg (appena entrato) tutto solo dall'altra parte.

Ancelotti si gioca la carta Mertens, esce un anonimo Elmas, ma è ancora il Bologna a calciare verso la porta avversaria con Dzemaili, ma una deviazione di Maksimovic favorisce la presa di Ospina. Il Napoli torna a farsi vedere al 66', bella combinazione con Insigne e Llorente e Mertens non va lontano dal palo con un conclusione affilata dal limite. Dall'altra parte lo imita Sansone che sfiora il palo e mette altri brividi sulla schiena del pubblico del San Paolo. Napoli che ci prova più con i nervi che con le idee, cross di Lozano da destra, ma Llorente a centro area colpisce malissimo la palla e spreca. Passano pochi secondi, ancora il messicano ispira, ma Mertens manda alto da posizione più che invitante. Errori che diventano pesanti, perché all'80' Maksimovic si da soffiare il pallone da Sansone che poi riceve ancora da Dzemaili e fulmina Ospina. La reazione azzurra è furente, per questo un po' confusa, l'occasione più chiara capita a Llorente che al 92' però riesce a dar forza al suo colpo di testa da pochi passi e consente a Skorupski d'intervenire. Al 94' Llorente segna, ma è in fuorigioco per una questione di millimetri. È l'ultima emozione di una partita che il Bologna vince con merito, per il Napoli ora è davvero notte fonda. La vittoria manca da sei partita e la zona Champions ora può scappare a otto punti.

Serie A, le pagelle di Napoli-Bologna

Napoli (4-3-3): Ospina 5,5; Maksimovic 5, Manolas 5, Koulibaly 5, Di Lorenzo 5,5; Fabian 5,5, Zielinski 5,5, Elmas 5 (65' Mertens 5); Lozano 6 (81' Younes sv), Llorente 6, Insigne 6. All. Ancelotti 5

Bologna (4-2-3-1): Skorupski 6,5; Tomiyasu 5,5, Bani 6,5, Danilo 6,5, Denswil 6,5; Poli 6,5, Medel 6 (62' Svanberg 6,5); Orsolini 5,5 (46' Skov Olsen 7), Dzemaili 7, Sansone 7; Palacio 6,5 (84' Destro sv). All. Mihajlovic 7

I migliori

Skov Olsen 7

Entra al posto di Orsolini e cambia completamente il volto del Bologna che acquisisce coraggio e imprevedibilità. È lesto nel ribadire in rete la respinta di Koulibaly, crea problemi pure a Di Lorenzo che invece nella prima frazione aveva avuto vita facile. Molto generoso anche nell'aiutare Tomiyasu in fase di ripiegamento. Cresce bene.

Dzemaili 7

Gioca a tutto campo, macina chilometri, fa entrambe le fasi con grande applicazione. Si muove da trequartista atipico, perché per lui è semplice trasformarsi in centrocampista, andando a sporcare l'inizio azione del Napoli. Non solo lavoro sporco. Però. Quando può si butta in avanti ed è sempre abile nel trovare gli spazi giusti, vede Sansone e lo serve per il gol dell'1-2.

I peggiori

Elmas 5

Ancelotti gli regala un'opportunità importate, perché lo schiera dal primo minuto in una partita molto delicata per il Napoli, lui però non risponde presente. Non dà la qualità sperata alla manovra del Napoli, monocorde nello sviluppo del suo gioco, non s'accende mai. Ha qualità, ma deve alzare il livello se vuole mettere in difficoltà l'allenatore e proporsi come un'alternativa credibile ai titolari.

Maksimovic 5

Perde una palla sanguinosa e fatale perché dà il via all'azione del vantaggio del Bologna. Un errore che ne macchia in modo indelebile la prestazione che fino a quel momento non era stata indimenticabile, ma nemmeno troppo negativa. Sansone gli crea non pochi grattacapi, del resto il passo è nettamente diverso, quando spinge non offre un apporto particolare. È anzi spesso impreciso.