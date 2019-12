La Juventus pareggia con il Sassuolo, finisce 2-2 allo Stadium: ora i bianconeri rischiano il sorpasso dell'Inter. Ronaldo risponde all'errore di Buffon e de Ligt.

di MarcoValerio Bava - 01/12/2019 14:29 | aggiornato 01/12/2019 14:33

La Juventus impatta sul Sassuolo nel lunch match di Serie A. E ora aspetta l'Inter con il pericolo sorpasso in testa. Parte con personalità il Sassuolo, ma dopo sette minuti è bianconera la prima vera occasione con Emre Can che cicca da pochi passi il pallone che gli era stato offerto da Higuain. Il tedesco ci prova ancora dopo 120 secondi, ma Turati è attento e devia in angolo; dal corner conseguente è Bonucci a svettare più alto di tutti, anche se la mira è imprecisa e la sfera termina alta. Ma la squadra di De Zerbi c'è e si fa vedere con una punizione dai venti metri di Kyriakopoulos che Buffon respinge a mani aperte. Al quarto d'ora palla d'oro di Pjanic per Higuain che gira al volo, il tiro diventa quasi un assist per Ronaldo che per un soffio non arriva all'appuntamento con il gol del vantaggio. La risposta neroverde è affidata a Boga che arriva a concludere dai diciotto metri e spedisce alto. Ma la Juventus passa quando il cronometro segna il 21' e la firma è di Bonucci che infila Turati con un destro chirurgico dal limite. La gioia bianconera dura pochissimo, perché Boga trova il pari con un tocco sotto dolcissimo su assist di Caputo.

Sarri è furioso perché l'azione del pari neroverde nasce da un calcio d'angolo a favore della Juve. Bianconeri che accusano un po' il colpo, faticano a costruire occasioni chiare e allora Higuain prova a mettersi in proprio, ma il mancino dal limite non è perfetto e termina alto e allora gli emiliani si riaffiacciano in avanti e Locatelli spara da fuori e qualche brivido allo Stadium lo crea, così come il colpo di testa di Traorè su cross di Boga: Buffon guarda il pallone sfiorare la traversa e uscire. La ripresa inizia come peggio non potrebbe per la Juve: disastro difensivo della coppia de Ligt-Buffon e Caputo non sbaglia portando avanti il Sassuolo.

La Juventus reagisce, ma la squadra di Sarri è contratta, poco attenta e allora il tecnico cambia inserendo Dybala per Bernardeschi e Matuidi per Emre Can. La Joya dà una scossa e al 61' Ronaldo trova il pari, ma è in offside e quindi per i bianconeri è tutto da rifare. È ancora Dybala a creare scompiglio nell'area neroverde, Romagna abbatte l'argentino e La Penna fischia il rigore: dagli undici metri va Ronaldo che spiazza Turati e fa 2-2. Il giovanissimo portiere del Sassuolo poco dopo si supera su Dybala e devia in angolo. La Juve ora spinge, ha un'opportunità con Pjanic che calcia da fermo dai 18 metri senza però trovare lo specchio. Gli assalti finali della Juve non creano pericoli a un Sassuolo solido, che trema solo su una conclusione da fuori di Ramsey che Turati controlla con qualche brivido. Finisce 2-2 ed è un pareggio amaro per i bianconeri che ora rischiano il sorpasso di Conte, mentre il Sassuolo porta a casa un punto meritato per la prestazione offerta allo Stadium.

Serie A, le pagelle di Juve-Sassuolo

Juventus (4-3-1-2): Buffon 4,5; Cuadrado 6, Bonucci 6,5, De Ligt 4,5, Alex Sandro 5,5; Emre Can 5,5 (54' Matuidi 5,5), Pjanic 5, Bentancur 5,5; Bernardeschi 5 (54' Dybala 6); Ronaldo 6, Higuain 5 (79' Ramsey sv). All. Sarri 5

Sassuolo (4-2-3-1): Turati 6,5; Toljan 6,5, Romagna 5,5, Marlon 6,5, Kyriakopoulos 6,5; Magnanelli 6,5, Locatelli 6,5; Djuricic 6,5 (71' Muldur 6), Traorè 6 (62' Duncan 6), Boga 7 (89' Peluso sv); Caputo 6,5. All. De Zerbi 7

I migliori

Turati 6,5

Esordisce in A a 19 anni, di fronte a Buffon che quando lui nasceva aveva già 169 presenze in Serie A. Lo scontro generazionale lo stravince il giovanotto milanese che si fa trovare pronto sul destro da fuori di Emre Can, si supera su Dybala nella ripresa deviando in angolo la conclusione ravvicinata dell'argentino. Nel finale rischia su Ramsey, ma se la cava con molti brividi. Dimostra personalità e attenzione.

Boga 7

Una minaccia costante per la difesa della Juventus, la sua tecnica in velocità crea non pochi scompensi alla disattenta retroguardia di casa, è sempre attivo, non fa quasi mai giocate fini a se stesse. Il gol con cui pareggia subito la rete di Bonucci è un gioiello: tocco sotto dolcissimo a scavalcare Buffon e quarto gol in questo campionato. È la rivelazione del Sassuolo, un talento da tenere in grande considerazione.

I peggiori

de Ligt 4,5

Una partita da incubo e un passo indietro netto dopo una serie di prestazioni positive. L'olandese non è in giornata, lo si vede da subito: impacciato, sempre in ritardo, superficiale in ogni giocata. Spazza una palla innocua sui piedi di Caputo che può calciare verso Buffon indisturbato, poi il portiere combina il resto. Da quel momento la sua prestazione, se possibile, va peggiorando.

Buffon 4,5

Sul gol di Boga può poco, quella dell'attaccante del Sassuolo è una giocata da applausi. In occasione di quello di Caputo, invece, commette un errore clamoroso, facendosi sorprendere da una conclusione strozzata, debole, della punta di De Zerbi. Un errore che manda sotto la Juve e la costringe a rincorrere. Un errore non da Buffon.