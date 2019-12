Bonucci apre ma Boga pareggia subito. Caputo approfitta di un pasticcio della difesa bianconera ma Ronaldo su rigore sigla il gol del definitivo 2-2.

di Redazione Fox Sports - 01/12/2019 16:09 | aggiornato 01/12/2019 18:19

Juventus-Sassuolo è stato il lunch match della 14ª giornata di Serie A andato in scena all'Allianz Stadium di Torino. Una vittoria per i bianconeri nel turno precedente, il 3-1 ottenuto in casa dell'Atalanta non senza polemiche per il gol del vantaggio di Higuain. Il Sassuolo, invece, ha collezionato una sconfitta, in casa contro la Lazio: i biancocelesti hanno espugnato il Mapei Stadium col risultato di 2-1.

Ad aprire lo score è Bonucci con un tiro da fuori leggermente deviato ma Boga pareggia subito. A inizio ripresa Caputo approfitta di una serie incredibile di errori della difesa bianconera per fare il 2-1 ma Cristiano Ronaldo segna su rigore e trova il 2-2.

Nel prossimo turno la Juventus sarà impegnata all'Olimpico contro la Lazio sabato 7 dicembre alle 20.45. Il Sassuolo giocherà invece domenica 8 dicembre alle 15 in casa contro il Cagliari.