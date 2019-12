Una doppietta di Lautaro Martinez fa volare i nerazzurri: a nulla serve il gol di Valoti, la squadra di Conte vola in testa al campionato.

di Redazione Fox Sports - 01/12/2019 23:59

Inter-SPAL è stata la gara andata in scena a San Siro e valida per la 14ª giornata di Serie A. I nerazzurri hanno vinto l'ultima partita in casa del Torino per 3-0, mentre la SPAL non è andata oltre l'uno a uno in casa contro il Genoa.

Nel primo tempo è una doppietta di Lautaro Martinez a portare i nerazzurri avanti. Valoti accorcia nella ripresa con una bella azione personale ma non basta: l'Inter vince e sorpassa la Juventus in testa alla classifica.

Nel prossimo turno l'Inter giocherà in casa contro la Roma nel match di venerdì 6 dicembre alle 20.45. La SPAL sarà invece impegnata domenica 8 dicembre in casa contro il Brescia.