Il numero 24 rientra in squadra dopo il problema al gomito che gli ha fatto saltare la partita contro il Liverpool.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 01/12/2019 16:55 | aggiornato 01/12/2019 17:00

Il Napoli ha rialzato la testa in Champions League trovando un ottimo pareggio in casa del Liverpool che ha quasi chiuso il discorso qualificazione agli ottavi, ora però per i partenopei è arrivato il momento di ritrovare la vittoria in campionato che manca da ben 5 turni di Serie A contro il Bologna.

Nella partita dello stadio San Paolo, Ancelotti farà qualche cambio e il più importante riguarda il rientrante Lorenzo Insigne: l'attaccante della Nazionale italiana era mancato ad Anfield Road per il problema al gomito accusato nella partita contro il Milan ma ora torna in squadra e sarà schierato dal primo minuto. In avanti con lui ci sarà Llorente, mentre Lozano e Zielinski saranno sulle fasce.

Il Bologna deve ancora fronteggiare il problema attaccanti con Destro rientrato in gruppo ma non al meglio e Santander indisponibile. Sarà Palacio a guidare l'attacco supportato dal tridente composto da Orsolini, Poli e Sansone. Bani torna dopo la squalifica mentre Medel si è ripreso dall'infortunio accusato in Nazionale e sarà schierato titolare.

Manolas giocherà titolare contro il Bologna

Serie A, le formazioni ufficiali di Napoli-Bologna

Napoli (4-4-2): Ospina, Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Fabian, Zielinski, Elmas, Insigne; Lozano, Llorente.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Dzemaili, Medel; Orsolini, Poli, Sansone; Palacio.