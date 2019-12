Il portiere fa riposare Szczesny, con Sarri che fa cambi in tutti reparti: Cristiano Ronaldo è ancora titolare con Higuain.

01/12/2019

La Juventus torna a concentrarsi sul campionato dopo aver conquistato matematicamente il primo posto nel suo girone di Champions League e i campioni d'Italia in carica apriranno la domenica della 14esima giornata di Serie A nel lunch match delle 12:30 contro il Sassuolo.

Ci sarà qualche cambio nella formazione bianconera, a partire dal portiere che sarà Gigi Buffon pronto a sostituire Szczesny per dargli un turno di riposo. Turnover anche in difesa e a centrocampo, con Cuadrado che rientra dopo l'assenza contro l'Atletico Madrid ed Emre Can che ha la sua seconda chance da titolare in questa prima parte di stagione al posto di Khedira che non è stato neanche convocato. Bernardeschi sarà ancora il trequartista alle spalle di Higuain e Cristiano Ronaldo.

Ancora orfano di Berardi e Defrel, De Zerbi si affida ancora a Caputo sostenuto da Djuricic, Boga e Traoré che è rientrato in settimana dopo l'esperienza nella Coppa d'Africa Under23. In porta c'è Turati al posto dell'acciaccato Consigli.

Cristiano Ronaldo sarà titolare contro il Sassuolo

Serie A, le formazioni ufficiali di Juventus-Sassuolo: c'è Buffon

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Emre Can, Pjanic, Bentancur; Bernardeschi; Ronaldo, Higuain.

Sassuolo (4-2-3-1): Turati; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Djuricic, Traorè, Boga; Caputo.