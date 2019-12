Serie A, formazioni ufficiali di Inter-SPAL e Parma-Milan

Conte punta su Gagliardini a centrocampo e il tandem Lautaro-Lukaku mentre Pioli conferma Bonaventura nel suo undici titolare.

di Redazione Fox Sports - 01/12/2019 13:53 | aggiornato 01/12/2019 14:13

Inter e Milan stanno vivendo sicuramente un momento profondamente diverso, ma entrambe le squadre del capoluogo lombardo giocano partite molto importanti in questa 14esima giornata di campionato rispettivamente in casa contro la SPAL e in trasferta sul campo del Parma di D'Aversa.

Poco spazio per il turnover per Antonio Conte visti anche i tanti infortunati: a centrocampo ci sarà Gagliardini con l'insostituibile Brozovic e Vecino, spazio a Lazaro sulla fascia mentre per quanto riguarda il tandem d'attacco del 3-5-2 non si scappa dalla coppia titolarissima composta da Lautaro Martinez e Lukaku.

Capitolo rossoneri, Pioli ritrova Suso che giocherà dal primo minuto e conferma il ritrovato Jack Bonaventura nel tridente offensivo completato da Piatek. Conti giocherà ancora nel ruolo di terzino destro mentre a centrocampo il regista sarà Bennacer e ai suoi lati ci saranno Kessié e Calhanoglu.

Le formazioni ufficiali di Inter-SPAL e Parma-Milan

Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Vecino, Lazaro; Lautaro Martinez, Lukaku.

SPAL (3-5-2): Berisha; Igor, Vicari, Tomovic; Strefezza, Murgia, Valdifiori, Kurtic, Reca; Valoti, Petagna.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Gagliolo, Bruno Alves, Iacoponi; Brugman, Barillà, Kucka; Hernani, Gervinho, Kulusevski.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.