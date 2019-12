Secondo quanto riportato da Sky Sport, è pronto il ritorno in panchina di Eugenio Corini che era stato esonerato dal Brescia il mese scorso : un nuovo tentativo delle Rondinelle per salvare una squadra che sembra già destinata a retrocedere.

Il Brescia è pronto a una nuova rivoluzione in panchina: sembra infatti già terminata l'avventura di Fabio Grosso come guida tecnica delle Rondinelle, con il campione del mondo a un passo dall'esonero dopo solo 3 partite (tutte perse).

