Real Madrid: offerti 14 milioni a Mourinho per rifiutare il Tottenham

I Blancos volevano lo Special One in caso di esonero di Zidane e gli avrebbero promesso una cifra monstre per dire di no agli Spurs.

di Redazione Fox Sports - 01/12/2019 11:06 | aggiornato 01/12/2019 11:11

L'inizio di José Mourinho sulla panchina del Tottenham è stato piuttosto incoraggiante. Al netto delle tante reti incassate (ben 6 in 3 partite) nei primi tre incontri sulla panchina dei londinesi, lo Special One ha raccolto altrettante vittorie rigenerando anche calciatori che con Pochettino sembravano essersi persi, uno su tutti Dele Alli. Ma stando a delle indiscrezioni circolate in Inghilterra nelle ultime ore, il portoghese ha avuto un approccio da parte del Real Madrid poco prima di dare il sì definitivo agli Spurs. Con le Merengues pronte a fare follie pur di convincerlo a rifiutare. La notizia è del Sun, che rivela come i Blancos abbiano offerto più di 14 milioni di euro a Mourinho nella speranza dicesse di no agli Spurs e si tenesse libero in caso di esonero di Zinedine Zidane alla fine della stagione. Mourinho era nel mirino del Real Madrid prima di andare al Tottenham Il Real Madrid offrì 14 milioni a Mourinho per dire di no al Tottenham Appena saputo dell'interesse del Tottenham, cioè circa un mese prima dell'esonero di Pochettino, Mourinho era già convinto di voler tornare ad allenare in Premier League e nonostante la generosa offerta del Real Madrid ha tenuto fede alla sua parola. Nel frattempo anche la posizione di Zidane è migliorata, con i Blancos tornati in cima alla classifica della Liga, ma questa offerta è l'ennesima prova della stima mai finita di Florentino Perez nei confronti dello Special One.