L'attuale vice di Pep Guardiola è il preferito dal club per il dopo Emery: nel 2018 si tentò di portarlo a Londra ma Gazidis disse no.

di Redazione Fox Sports - 01/12/2019 08:35 | aggiornato 01/12/2019 08:40

L'Arsenal incomincia a pianificare le prossime mosse dopo l'addio di Emery, esonerato in settimana dopo la sconfitta in Europa League: il suo posto sulla panchina dei Gunners è stato preso momentaneamente da Ljungberg ma lo svedese non dovrebbe restare fino alla fine della stagione in questo ruolo nonostante sia una leggenda del club.

Secondo quanto riportato dal Mirror, la dirigenza della squadra londinese avrebbe già individuato il profilo giusto che risponderebbe a quello di Mikel Arteta: lo spagnolo, che in carriera ha inanellato ben 110 presenze con la maglia biancorossa, è attualmente il vice di Guardiola al Manchester City.

Anche se pochi giorni fa sono arrivate dichiarazioni a riguardo di Pep che allontanavano un suo possibile addio, l'Arsenal lo ha scelto come allenatore preferito per sostituire Emery dopo che solo un anno fa il suo ritorno ai Gunners era stato vicino a concretizzarsi.

L'Arsenal vuole Arteta come sostituto di Emery in panchina

Arteta era infatti felice di tornare all'Arsenal per iniziare la sua carriera da primo allenatore e pare fosse lui il prescelto per sostituire Wenger nel 2018, con la decisione definitiva presa dall'allora dirigente Ivan Gazidis che disse no e gli preferì Emery.

Ora il sudafricano fa parte della società del Milan e quindi il resto del club può accelerare per lo spagnolo, che in caso di addio sarebbe sostituito nello staff di Guardiola da Giovanni van Bronckhorst (da molti visto come suo possibile erede). Il crescente ruolo dell'olandese nella squadra di Pep potrebbe convincerlo a lasciar andare Arteta, che a questo punto è pronto per sedersi su una panchina tutta sua e riprendersi l'Arsenal.