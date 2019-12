Il Pallone d'Oro 2019 sarà assegnato nell'ormai classica cerimonia a Parigi domani sera, durante l'evento organizzato da France Football. E stando alle ultime indiscrezioni il premio sarà vinto per la sesta volta nella sua carriera da Leo Messi che ha battuto la dura concorrenza dei giocatori del Liverpool trionfatori in Champions League e di Cristiano Ronaldo.

In queste ore però è stata diffusa quella che sembra essere la lista ufficiale delle votazioni che hanno portato all'assegnazione del premio individuale alla Pulce, che è ovviamente al primo posto con ben 446 voti. Subito dietro c'è Van Dijk, che ha sollevato la Champions ed è arrivato in finale di Nations League con l'Olanda.

❗There is a 'leaked Ballon d'Or rankings' list leaked by an anonymous source earlier on Twitter today, in which Messi wins the award. pic.twitter.com/Uifzhxa5ov