Classe 1997, Theo Hernandez ha all'attivo 4 presenze con la Francia Under 18, 9 con l'Under 19 e 3 con l'Under 20. Ora è giunta l'ora di fare il salto tra i grandi. Dovrà conquistarsi un'opportunità sfornando prestazioni da urlo in serie con la maglia del Milan, con cui in stagione ha collezionato 10 presenze, 2 gol e 1 assist.

Sono pronto a giocare per la Francia. Se Deschamps mi chiama, io risponderò presente. Se diventerò un concorrente di mio fratello Lucas? Non abbiamo le stesse caratteristiche, io sono più offensivo, lui è più difensivo

