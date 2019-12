La furia del Pibe de Oro dopo l'1-1 del suo Gimnasia sul campo del Banfield.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 01/12/2019 11:13 | aggiornato 01/12/2019 11:18

Un'autentica furia. Diego Armando Maradona non ci sta e si sfoga dopo l'1-1 del suo Gimnasia sul campo del Banfield (l'Estadio Florencio Sola di Buenos Aires) nella 15esima giornata di Superliga. Una sfida che era importantissima visto che si trattava di un vero e proprio scontro salvezza.

A far arrabbiare il Pibe de Oro è l'arbitraggio di Fernando Espinoza, che al 29' - sul risultato di 0-1, rete di Ramirez - ha espulso per doppio giallo il portiere del Gimnasia, Insfran, per un fallo su Lenis e ha concesso un calcio di rigore.

In realtà il numero 23 del Banfield si è lasciato cadere ingannando il direttore di gara. Dal dischetto è poi andato Datolo che ha fissato il risultato sull'1-1. Dopo la partita Maradona si è presentato furibondo in conferenza stampa e ha dichiarato:

L'arbitro Espinoza è un disastro, un disastro. Ha condizionato la partita, Insfran non tocca nemmeno Lenis. Siamo stati derubati. Espinoza non ha capito nulla di ciò che è successo realmente, è un bugiardo e un codardo. Stanno facendo di tutto per penalizzarci. I miei giocatori danno tutto e ogni giorno veniamo penalizzati. Espinoza si crede Maria Romilda Servini de Cubria (un avvocato e giudice argentino, ndr), non gli puoi dire nulla. Vede meno di Andrea Bocelli. Abbiamo resistito stoicamente in 10 contro 11. E poi a noi manca anche un rigore

Dopo questa partita il Gimnasia è terzultimo a 11 punti, il Banfield è invece 16esimo a quota 17.