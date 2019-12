Il portiere classe 2001 è stato protagonista di una grande partita nel 2-2 dei neroverdi: "Buffon mi ha fatto i complimenti, la prima cosa che farò sarà abbracciare mia mamma".

di Redazione Fox Sports - 01/12/2019 14:47 | aggiornato 01/12/2019 14:52

Titolare a sorpresa a 18 anni, in casa della squadra che domina da tanto tempo il campionato italiano e contro Cristiano Ronaldo: non poteva esserci debutto più complicato per il giovanissimo Stefano Turati che col Sassuolo oggi ha fatto l'impresa di fermare la Juventus.

L'estremo difensore classe 2001 è stato schierato per via dei problemi fisici di Consigli ed è risultato uno dei migliori in campo con delle parate decisive fatte su Cristiano Ronaldo, Higuain e Dybala che hanno permesso ai neroverdi di impattare i campioni d'Italia sul 2-2 finale.

Una prestazione sorprendente davanti a Gigi Buffon, titolare nella Juventus (e autore anche di un brutto errore sulla rete segnata da Caputo), che dopo il fischio finale ha voluto anche fare i complimenti al suo giovane rivale.

Il bello del calcio negli occhi di questo giovane portiere ❤

Stefano Turati 👏#JuveSassuolo #DAZN pic.twitter.com/heIftMYenQ — DAZN Italia (@DAZN_IT) December 1, 2019

Parlando ai microfoni di DAZN, nella sua prima intervista dopo una partita di Serie A, Turati ha parlato del suo debutto con la maglia del Sassuolo dicendosi ancora confuso da quanto successo ma particolarmente felice.