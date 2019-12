La Juventus ferma il suo cammino e inizia dicembre con un deludente pareggio casalingo contro il Sassuolo, trovato addirittura in rimonta dopo che la formazione di De Zerbi era andata sul 2-1 all'inizio del secondo tempo.

Dopo la partita è arrivato il commento di Maurizio Sarri che parlando ai microfoni di DAZN ha commentato la prestazione della sua Juventus che rischia di perdere la testa della classifica a vantaggio dell'Inter.

Per me abbiamo fatto un primo tempo con poca testa, troppo larghi e davamo troppo spazio. Nel secondo tempo abbiamo avuto tante palle gol ma abbiamo avuto poche energie a livello mentale. Dopo il gol del 2-1 ha reagito rischiando anche di vincere, abbiamo fatto degli erroracci come sul gol del pareggio preso da angolo e quello dello svantaggio. Ci è mancata testa e anima: veniamo da due partite dispendiose, può essere dipeso anche da questo ma dovevamo proprio per questo essere più attenti. Ronaldo? Sta recuperando come resistenza, difatti più va avanti nella partita e più migliora. Nel secondo gol di sono una serie di errori