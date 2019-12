Il tedesco ha iniziato la sua partita sbagliando un gol a porta praticamente spalancata, dopo la chance da titolare.

di Redazione Fox Sports - 01/12/2019 12:49 | aggiornato 01/12/2019 12:54

Emre Can è sicuramente l'osservato speciale in casa bianconera durante Juventus-Sassuolo ma l'inizio della partita in cui il tedesco è tornato titolare con la maglia dei campioni d'Italia dopo le tante polemiche non è iniziata nel modo migliore.

A pochi minuti dall'inizio della sfida l'ex giocatore del Liverpool ha avuto la clamorosa occasione di segnare su un bel cross messo dalla fascia destra da Higuain ma il mediano ha clamorosamente svirgolato il pallone davanti alla porta spalancata. Una brutta partenza per Emre Can in una partita importante.