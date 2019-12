Il tecnico commenta il successo che ha portato i nerazzurri in testa al campionato: "Vogliamo dare fastidio alla Juventus. Vidal? Mi ha sempre dato tutto".

di Redazione Fox Sports - 01/12/2019 17:28 | aggiornato 01/12/2019 17:36

Il sorpasso è riuscito: l'Inter ha battuto la SPAL per 2-1 e si è presa la testa della classifica di Serie A approfittando dello stop inatteso della Juventus bloccata in casa dal Sassuolo. I nerazzurri tornano così in testa alla classifica ce mancava dallo scontro diretto di San Siro.

Può essere molto soddisfatto Antonio Conte, che dopo il fischio finale ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando il successo dell'Inter e la ritrovata vetta in Serie A con la Juventus dietro di un punto.