Il presidente viola conferma la fiducia nei confronti del suo allenatore dopo il ko contro il Lecce. Ma serve un cambio di marcia.

di Redazione Fox Sports - 01/12/2019 08:56 | aggiornato 01/12/2019 09:01

Vincenzo Montella resiste sulla panchina della Fiorentina, almeno per ora. La sconfitta casalinga contro il Lecce nell'anticipo serale della 14esima giornata di Serie A, la terza consecutiva in campionato, non sarà l'ultima partita dell'aeroplanino al Franchi.

Secondo le notizie raccolte da Sky Sport infatti, il presidente viola Rocco Commisso ha deciso di non esonerare l'allenatore nonostante i pessimi risultati delle ultime settimane dando però fiducia a tempo al suo tecnico.

Il massimo dirigente della Fiorentina ieri è sceso negli spogliatoi della sua squadra per parlare coi giocatori, esortandoli a reagire sperando in una reazione. Ma per adesso la "cura" scelta da Commisso sembra non essere quella dell'allontanamento di Montella anche se su di lui rimane forte l'ombra di Gattuso (pronto a sostituirlo).

La conferma di Montella nasce dal desiderio del presidente di dare ancora tempo all'allenatore di far crescere il progetto iniziato in estate, complicato però dalla situazione di Chiesa e dall'infortunio alla caviglia di Ribery subito ieri e che pare essere piuttosto grave.

Commisso ieri ha parlato in maniera chiara dopo la sconfitta col Lecce ("I tifosi devono fischiare me, non la squadra") e si prende la responsabilità di dare ancora tempo al suo tecnico aspettandosi una svolta al più presto. Con una piazza però che sembra essere sempre più abbattuta dai pessimi risultati.