L'allenatore italiano poche settimane fa era a un passo dall'allontanamento: oggi il suo Guangzhou ha vinto l'ottavo campionato della sua storia.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 01/12/2019 12:12 | aggiornato 01/12/2019 12:17

Fabio Cannavaro si prende una grande rivincita: il Guangzhou Evergrande guidato dall'ex difensore campione del mondo e pallone d'Oro nel 2006 ha infatti vinto il campionato cinese per l'ottava volta nella sua storia.

Una soddisfazione non da poco per il campano che ha ottenuto il trionfo battendo con un secco 3-0 lo Shengai Shenua, non soltanto per l'importanza del risultato sportivo ma anche per le difficoltà trovate dallo stesso allenatore nel corso di questa stagione, in cui è stato molto vicino all'esonero.

Poco più di un mese fa (il 27 ottobre) Cannavaro era stato pubblicamente scaricato dalla stessa dirigenza del Guangzhou Evergrande, al punto che per lui si prospettava anche l'obbligo di partecipare a un corso in cui avrebbe dovuto imparare le basi della "cultura aziendale". Ma fortunatamente per lui il club non è andato fino in fondo.

Il Guangzhou Evergrande di Cannavaro ha vinto il campionato cinese

Rivincita per Cannavaro: il suo Guangzhou Evergrande vince il campionato

Dopo la sospensione infatti c'è stato il passo indietro del Guangzhou Evergrande che ha dato nuovamente fiducia a Cannavaro nonostante altre critiche pubblice ("Cannavaro non è capace di rimediare ai suoi errori"). Il tecnico quindi è rimasto in sella alla sua squadra e ha vinto la Chinese Super League all'ultima giornata davanti al Beijing Gouan.