I campioni di Francia tornano a bussare alla porta dei partenopei: vogliono un prestito con diritto di riscatto già in inverno.

di Redazione Fox Sports - 01/12/2019 16:37 | aggiornato 01/12/2019 16:42

Il rapporto fra Allan e il Napoli sembra arrivato ormai a un punto di non ritorno: il centrocampista brasiliano è stato il più penalizzato dalle ormai celebri multe fatte da De Laurentiis per il caso ammutinamento e starebbe pensando di salutare il campionato italiano già durante la sessione di calciomercato invernale.

A bussare alla porta della squadra campana potrebbe essere quel Paris Saint-Germain che in estate sembrava pronto a fare follie per portarlo a Parigi. Anche se per forza di cose il valore dell'ex Udinese si è vertiginosamente abbassato rispetto a qualche mese fa.

A rivelarlo è Le Parisien che spiega come Tuchel abbia chiesto alla sua dirigenza l'acquisto di un centrocampista perché non soddisfatto delle prestazioni di Marquinhos, da tempo schierato fuori ruolo in mediana dal suo allenatore. Per questo motivo Allan è il candidato principale per rafforzare il PSG.

L'operazione sarebbe orchestrata da Leonardo, che vorrebbe il suo connazionale già durante la finestra di calciomercato di gennaio: l'ipotesi è quella di un prestito con diritto di riscatto, nel tentativo di sfruttare il pessimo momento che Allan sta passando a Napoli e la tensione con la piazza che gli ha letteralmente voltato le spalle nell'ultimo mese.