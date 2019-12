Calciomercato Milan, c'è la data per l'arrivo di Ibrahimovic

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il club rossonero vorrebbe annunciare lo svedese come regalo di compleanno.

Ancora nulla di deciso per il destino di calciomercato di Zlatan Ibrahimovic, la conferma è arrivata anche nell'ultima conferenza stampa di Sinisa Mihajlovic, che ha raccontato della telefonata con lo svedese e della sua volontà di decidere il suo futuro intorno alla metà di dicembre.

L'indiscrezione che arriva dal Corriere della Sera però sembra indirizzare l'ex attaccante dei Los Angeles Galaxy verso il Milan, addirittura con una data ben delineata per la presentazione. Secondo il quotidiano, infatti, il club rossonero vorrebbe annunciare il ritorno di Zlatan Ibrahimovic il prossimo 15 dicembre, in occasione dei festeggiamenti per il 120esimo compleanno della società.

Per quell'occasione sono tanti gli ex giocatori invitati, tra cui anche l'ex presidente Silvio Berlusconi. Il Milan sta attendendo la risposta dello svedese per valutare il da farsi e ragionare su come muoversi sul calciomercato. Chiaramente se dovesse arrivare il sì di Zlatan, il club rossonero dovrebbe mettere in conto un importante investimento dal punto di vista dell'ingaggio, che dovrebbe andare a coprire almeno il prossimo anno e mezzo.

Si tratterebbe cioè del contratto base che sarà offerto all'attaccante, che ha compiuto 38 anni lo scorso 3 ottobre. Di conseguenza, potrebbe anche essere presa in considerazione la cessione in prestito di Leao per garantirgli continuità