Il regista del Brescia fa gola ai campioni d'Italia che vogliono chiudere già a gennaio. Ma i nerazzurri non mollano.

di Redazione Fox Sports - 01/12/2019 10:37 | aggiornato 01/12/2019 10:41

Nel momento terribile del Brescia in campionato, che con il 3-0 incassato dall'Atalanta ha trovato la sesta sconfitta consecutiva in Serie A (la terza dall'arrivo in panchina di Grosso con 10 gol subiti e nemmeno uno segnato), l'unica nota lieta continua a essere Sandro Tonali.

Il regista delle Rondinelle e della Nazionale italiana è sempre il migliore dei suoi e sarà sicuramente uno dei pezzi più pregiato del calciomercato con le big italiane che fanno la fila per lui. E davanti a tutte ci sono Juventus e Inter.

Bianconeri e nerazzurri infatti sembrano aver ingaggiato un vero e proprio duello per Tonali, ma stando a quanto riportato da Tuttosport i campioni d'Italia sembrano aver messo la freccia ed essere passati in vantaggio rispetto ai rivali. Con la volontà addirittura di chiudere per il suo acquisto già durante la sessione di gennaio.

Tonali è nel mirino di Juventus e Inter

Juventus-Inter, derby di calciomercato per Tonali: bianconeri avanti

La trattativa non è ancora chiusa ma la Juventus ha intenzione di bloccare Tonali durante la finestra di calciomercato invernale e lasciarlo in prestito a Brescia fino alla fine della stagione: c'è già stato un incontro fra Paratici e il presidente Cellino per ribadire l'interesse nei confronti del classe 2000 (e per discutere di possibili contropartite tecniche provenienti da Under23 e Primavera).

L'Inter però non molla e Marotta tiene vivi i contatti sperando in un controsorpasso, pur sapendo che la sua ex società è ancora avanti. Ma il derby di calciomercato per assicurarsi Tonali è appena iniziato.