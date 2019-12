Ammissione dell'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta: "Grande considerazione di lui, ci pensiamo. Lo vorrebbero in tanti ma è del Barcellona".

1 condivisione

di Luca Guerra - 01/12/2019 16:46 | aggiornato 01/12/2019 16:50

Arturo Vidal aveva chiamato, il calciomercato risponde. A poche ore dalle dichiarazioni del centrocampista cileno del Barcellona, che aveva espresso all'emittente catalana Tv 3 il suo malcontento, dicendosi triste per non "essere stato considerato" dal suo allenatore Valverde in alcune delle partite giocate dai blaugrana in stagione, sul tema si è espresso l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta.

Interrogato prima del fischio d'inizio di Inter-SPAL sul possibile ritorno in Serie A del 32enne oggi al Barcellona, il dirigente nerazzurro ha parlato ai microfoni di Sky Sport del possibile interessamento per Vidal, che con Antonio Conte ha già lavorato ai tempi della Juventus e che con il club catalano ha un contratto in scadenza nel 2021.

In un centrocampo come quello dell'Inter, privo oggi di Stefano Sensi, fuori in campionato dal match contro la Juventus del 6 ottobre per un infortunio all'adduttore della coscia destra e atteso da nuovi accertamenti, e di Nicolò Barella, operato negli scorsi giorni al ginocchio, la sensazione è quella della necessità di un rinforzo nella sessione di calciomercato di gennaio. Marotta non ha nascosto il suo apprezzamento per Vidal ma ha ammesso le difficoltà di un'ipotetica trattativa:

Vidal è un giocatore importante nello scenario mondiale, io e Conte siamo legati a lui da bellissimi ricordi per i bei tempi che abbiamo trascorso. Abbiamo sicuramente una grandissima considerazione di lui. Credo che tantissime squadre lo vorrebbero, ma purtroppo è un giocatore del Barcellona. Dei pensieri sul suo conto di certo si possono fare, anche in considerazione di un settore che purtroppo è in sofferenza per via degli infortuni.

Calciomercato, Vidal e Conte potrebbero tornare a lavorare insieme

Calciomercato, Vidal e Conte ancora insieme? L'Inter ci pensa

Parole che sanno di apertura a un centrocampista esperto, che in carriera tra nazionale e club (Cile, Italia, Germania e Spagna) ha vinto ben 20 trofei e che nel Barcellona 2019/2020 ha sin qui giocato appena 498 minuti tra Liga e Champions League, appena 4 dal primo minuto, con 4 reti e un assist. Numeri di un giocatore che non è al centro del progetto tecnico di Valverde e che ebbe un ottimo rapporto con Antonio Conte ai tempi della Juventus.

Rapporto che affonda le sue radici nell'estate 2011, quando Vidal fu tra i primi acquisti della nuova Juventus di Conte: l'allora 24enne cileno arrivò in Italia dal Bayer Leverkusen per 10 milioni di euro e lasciò intendere il suo peso specifico nella rosa sin dalla prima partita in Serie A, segnando nel 4-1 dell'esordio contro il Parma. Inizio di un triennio congiunto a Torino, passato per tre scudetti e due Supercoppe italiane fino all'addio di Conte, datato luglio 2014. Ora le strade dei due potrebbero incrociarsi nuovamente a Milano, sponda Inter.