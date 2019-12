Il tecnico dei blaugrana non approva il documentario "Matchday" sulla sua squadra: "Ci sono cose che dovrebbero rimanere fra noi".

di Redazione Fox Sports - 01/12/2019 11:53 | aggiornato 01/12/2019 11:58

Il Barcellona stasera gioca una partita molto importante in casa dell'Atletico Madrid, con Antoine Griezmann che per la prima volta tornerà nello stadio dei Colchoneros da avversario dopo la telenovela infinita che lo ha portato in Catalogna durante l'estate. Ma le preoccupazioni del tecnico Valverde non riguardano solo il big match del Wanda Metropolitano.

L'allenatore dei campioni di Spagna in carica infatti si è dimostrato molto teso anche parlando...di un documentario: per la precisione la serie tv intitolata "Matchday" e recentemente presentata e dedicata proprio alla squadra blaugrana.

A far discutere in particolare sono state scene che hanno ritratto i giocatori del Barcellona, come quella in cui Piqué ha rivelato come la rosa intera abbia imposto a Valverde di avere la possibilità di partecipare a una festa organizzata a New York. Cosa che non è affatto piaciuta al tecnico.

Valverde critica l'uscita di un documentario sul Barcellona

Nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della partita di Madrid, Valverde ha parlato con toni piuttosto tesi del documentario esprimendo anche la sua poca convinzione sulla creazione di una serie del genere.