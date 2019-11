Roma, Fonseca: "Smalling capitano, ha deciso Dzeko"

Il tecnico: "Domani sarà una partita simile a quella con l'Atalanta".

30/11/2019

Una trasferta ostica, quella di Verona, per la Roma. I giallorossi vogliono allungare il filotto di vittorie consecutive ma, per farlo, dovranno superare la squadra di Juric. In conferenza questo è il pensiero di Fonseca in visto della trasferta veronese:

La partita di giovedì ormai è passata. Noi dobbiamo pensare solo al Verona, una partita difficile contro una squadra molto buona e rapida in fase offensiva. Sono la seconda difesa del campionato. Sarà una partita diversa rispetto a giovedì. Quando hai tutti i giocatori a disposizione è meglio. Fare le scelte per la gara è difficile, ma sicuramente meglio quando ci sono tutti.

Su Mkhitaryan, che appare ormai recuperato:

È pronto ma non ha ancora i 90 minuti a disposizione. Migliora ogni giorno, sta lavorando bene e penso che può entrare in squadra in qualsiasi momento.

Sulla condizione di Spinazzola:

Noi abbiamo tre possibilità: Santon, Florenzi e Spinazzoli. Alessandro è pronto e devo ancora prendere la mia decisione in base alle caratteristiche dell'altra squadra. Santon giovedì ha giocato bene e anche Florenzi contro il Brescia. Sono le nostre tre soluzioni a disposizione.

Su Kluivert invece:

Quando sono arrivato a Roma, Kluivert necessitava di migliorare in fase difensiva. Abbiamo lavorato tanto insieme a lui e penso che tutti vedano che adesso è un giocatore diverso. È giovane e intelligente, ma deve continuare a lavorare e migliorare l'ultima decisione.

Su Mancini, diffidato:

Mancini domani giocherà.

Poi su ambizione e coraggio nella Roma:

Entrambe le cose sono importanti. Dobbiamo sempre giocare con questo atteggiamento e questo coraggio quando siamo in possess palla.

Cosa e quanto c'è ancora da migliorare:

Devo riconoscere che la mia squadra è migliorata. Il ritorno di tutti è importante e dobbiamo continuare a lavorare per migliorare le cose. Per me la squadra è stabile, ma mi piace un gioco con più dominio, cosa non facile qui in Italia. Se vediamo il possesso palla, non è mai molto diverso tra la mia squadra e gli avversari. Mi piace quando la mia squadra ha un miglior dominio con la palla. Poi mi piace anche che la squadra giochi meglio e di più negli ultimi trenta metri. Dobbiamo migliorare gli attacchi organizzati.

Sul ritorno di Cristante e il mercato:

Non cerchiamo giocatori in quella posizione.

Su Pellegrini a destra:

È sempre una soluzione. Abbiamo fatto due buone gare con questo modulo, poi bisogna sempre vedere le caratteristiche del giocatore. Mi piace quando Pellegrini parte da destra. Ma poi ci sono altre questioni tattiche di cui non posso parlare qui.

Se la gara contro il Verona potrà essere simile a quella contro l'Atalanta:

Penso che il Verona sia una squadra simile all'Atalanta. In fase difensiva sì, sono simili. Oggi ci siamo allenati su questo e abbiamo preparato un metodo per giocare contro squadre che marcano a uomo.

Sulla fascia di capitano a Smalling: