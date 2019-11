Adesso anche l'ultima parte in causa ha dato il suo assenso: con la firma di El Cucuy si sancisce ufficialmente la concretizzazione del match più atteso del 2020!

di Massimiliano Rincione - 30/11/2019 19:42 | aggiornato 30/11/2019 19:45

Khabib Nurmagomedov vs Tony Ferguson è praticamente ufficiale. A rendere di fatto on, come dicono gli americani, il match è stata la firma sul contratto del Cucuy, di fatto l'unica mancante nel tris di sigle che aveva già visto apporre quelle del campione pesi leggeri UFC e della promotion. Una contesa, questa già saltata non una, non due e neanche tre volte: addirittura quattro, infatti, sono stati i tentativi da parte di Dana White nel provare a mettere in piedi un match atteso dalla grande platea delle mixed martial arts da almeno un triennio abbondante.

Breaking: WE GOT A FIGHT. Per Tony Ferguson’s (@TonyFergusonXT) management Ballengee Group, Tony has signed his contract to face Khabib Nurmagomedov (@TeamKhabib) on April 18 in Brooklyn. More coming to @espn shortly. pic.twitter.com/cgwCucPl3v — Brett Okamoto (@bokamotoESPN) November 30, 2019

Un destino beffardo, però, quello che ha attanagliato Khabib Nurmagomedov vs Tony Ferguson, con Dana White che aveva chiarito come, dopo l'ultimo match saltato a UFC 223, non avesse assolutamente alcuna intenzione di riprovare a mettere in piedi il match-up che tutti sognano di vedere al limite delle 155 libbre. Adesso però, con la firma di El Cucuy, l'incontro potrebbe concretamente disputarsi a 2 anni e 10 giorni di distanza dall'ultimo tentativo. Condizionale d'obbligo, con tanto di scaramanzia, visto e considerato quanti e quali scenari hanno accompagnato l'avvicinamento all'impegno titolato in questione nel poker di precedenti.

Curioso e a tratti paradossale come, attraversando i quattro match-up precedentemente saltati, si sia passati dal titolo ad interim detenuto da Tony Ferguson, che lo conquistò battendo Kevin Lee a UFC 216 del 7 ottobre 2017, alla cintura indiscussa dei pesi leggeri ora detenuta da Khabib Nurmagomedov, con il daghestano che è stato capace di difenderla già in due occasioni dopo averla conquistata nel già citato late replacement di UFC 223 contro Al Iaquinta. A quella contesa, comunque emozionante, seguirono le vittorie dominanti al quarto e terzo round su Conor McGregor e Dustin Poirier, che a sua volta aveva conquistato il titolo ad interim delle 155 libbre battendo il campione pesi piuma Max Holloway in quel di UFC 236.

Khabib Nurmagomedov sottomette Dustin Poirier nel main event di UFC 242. Adesso toccherà a Tony Ferguson affrontare il russo.

UFC: cosa sappiamo di Khabib vs Ferguson?

Difficile, al momento, capire quale sarà la composizione della fight card, nonché il numero del PPV che però - stando a quanto riferito da Brett Okamoto di ESPN MMA - dovrebbe essere UFC 249. Sarà Brooklyn la location designata, con il match più atteso del 2020 che dunque si disputerà in terra newyorkese. Difficile capire se e quanti altri match titolati verranno aggiunti alla card dell'evento, che verrà arricchito da UFC già nelle prossime settimane, con l'hype per questo PPV che è già schizzato alle stelle in virtù di un grandissimo main event.