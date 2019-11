L'attaccante del Barcellona elogia l'argentino.

di Redazione Fox Sports - 30/11/2019 19:31 | aggiornato 30/11/2019 19:36

Una pioggia di elogi. Sono quelli piovuti su Lautaro Martinez, che sta attraversando un momento straordinario e sta segnando gol a raffica con l'Inter. Proprio di lui ha parlato a One Football Luis Suarez, uno che di bomber ne capisce pareggio (187 gol con i blaugrana, 10 in 15 presenze in questa stagione):

Ci sono molti giovani attaccanti che stanno giocando bene, alcuni li guardo con piacere per via dei loro numeri. Lautaro ad esempio è incredibile, ma non dimentichiamoci che appartiene ad un'altra squadra. Se lo vorrei al Barcellona? Dipenderebbe da diverse circostanze, dalle esigenze del club. Magari un giovane attaccante talentuoso il Barça potrebbe averlo già in casa"

Poi guarda in Premier League e in Liga: