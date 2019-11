Tutto pronto a Bucarest per il sorteggio dei gironi del prossimo Europeo: appuntamento alle ore 18. L'Italia rischia di un girone di ferro con Francia, Portogallo e Galles.

Ci siamo. Alle ore 18 al ROMEXPO di Bucarest andrà in scena il sorteggio dei gironi di Euro 2020. Ad aprire i battenti della fase finale sarà proprio l'Italia di Roberto Mancini, che il 12 giugno esordirà allo Stadio Olimpico di Roma (la finale sarà a Wembley il 12 luglio). Gli Azzurri sono sicuri della prima fascia in quanto teste di serie e sanno già che finiranno nel Gruppo A come Paese ospitante. Oltre alle 20 nazionali già qualificate, ce ne saranno altre quattro che usciranno dai playoff di Nations League in programma a marzo.

Ma andiamo con ordine. Le selezioni coinvolte nel sorteggio sono le prime due classificate dei dieci gironi di qualificazione più le eventuali quattro vincenti degli spareggi. Le prime formazioni a essere estratte e a finire nel primo dei sei gironi disponibili da quattro squadre sono quelle di prima fascia, poi tocca a tutte le altre fasce.

Bisogna ricorda che le nazioni ospitanti vengono assegnate automaticamente al rispettivo girone di riferimento: l'Italia sarà quindi nel Gruppo A, Russia e Danimarca nel Gruppo B, Olanda nel Gruppo C, Inghilterra nel Gruppo D, Spagna nel Gruppo E e Germania nel Gruppo F). Stessa sorte anche per esquadre attese dagli spareggi come Ungheria (destinata al Gruppo F in caso di qualificazione), Romania (Gruppo C), Irlanda (Gruppo E) e Scozia (Gruppo D). Non potranno infine capitare nello stesso girone - per disposizioni della Uefa - Bosnia e Kosovo, Serbia e Kosovo, Russia e Kosovo, Ucraina e Russia

Euro 2020, le quattro fasce

Ecco le quattro fasce maturate in base alla classifica generale delle qualificazioni europee, alla posizione finale nel girone, alla differenza reti, ai gol segnati, al numero di vittorie, al minor numero di punti per sanzioni disciplinari e alla posizione nella classifica generale della Uefa Nations League. Chi esce dagli spareggi finisce in quarta fascia.

Fascia 1: Belgio, Italia (nazione ospitante), Inghilterra (nazione ospitante), Germania (nazione ospitante), Spagna (nazione ospitante), Ucraina

Fascia 2: Francia, Polonia, Svizzera, Croazia, Olanda (nazione ospitante), Russia (nazione ospitante)

Fascia 3: Portogallo, Turchia, Danimarca (nazione ospitante), Austria, Svezia, Repubblica Ceca

Fascia 4: Galles, Finlandia, vincente Percorso A spareggi (Islanda, Bulgaria, Ungheria, Romania), vincente Percorso B spareggi (Bosnia, Slovacchia, Irlanda, Irlanda del Nord), vincente Percorso C spareggi (Scozia, Norvegia, Serbia, Israele), vincente Percorso D spareggi (Georgia, Macedonia del Nord, Kosovo, Bielorussia)

Dove vedere i sorteggi di Euro 2020 in TV e streaming

I sorteggi saranno trasmessi in diretta TV su Sky Sport Collection e Sky Sport 24, mentre in chiaro si potranno vedere su RaiDue con la telecronaca di Alberto Rimedio. In streaming saranno visibili su Sky Go e Rai Play, entrambi disponibili su PC, smartphone e tablet.

L'Italia rischia un girone di ferro

L'Italia, che giocherà tutte e tre le partite del girone allo Stadio Olimpico, rischia un girone di ferro con Francia, Portogallo e Galles (in quarta fascia possiamo incontrare Bale e compagni oppure la Finlandia). Di seguito tutti i possibili gironi.

Gruppo A (Roma, Baku)

Italia

Francia/Polonia/Svizzera/Croazia

Portogallo/Turchia/Austria/Svezia/Repubblica Ceca

Finlandia/Galles

Gruppo B (San Pietroburgo, Copenaghen)

Belgio

Russia

Danimarca

Finlandia/Galles

Gruppo C (Amsterdam, Bucarest)

Ucraina

Olanda

Portogallo/Turchia/Austria/Svezia/Repubblica Ceca

Vincente Percorso A o D spareggi

Gruppo D (Londra, Glasgow)

Inghilterra

Francia/Polonia/Svizzera/Croazia

Portogallo/Turchia/Austria/Svezia/Repubblica Ceca

Vincente Percorso C spareggi

Gruppo E (Bilbao, Dublino)

Spagna

Francia/Polonia/Svizzera/Croazia

Portogallo/Turchia/Austria/Svezia/Repubblica Ceca

Vincente Percorso B spareggi

Gruppo F (Monaco, Budapest)