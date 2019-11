Decide un colpo di testa di La Mantia.

30/11/2019

Fiorentina-Lecce è stato l'anticipo del sabato sera valido per la 14ª giornata di Serie A. Una sconfitta per i viola nell'ultimo turno, con la squadra di Montella che è uscita sconfitta dal match del Bentegodi contro il Verona, 1-0 per gli scaligeri. Il Lecce invece ha pareggiato 2-2 in casa contro il Cagliari. I pugliesi sbancano il Franchi di Firenze grazie al colpo di testa in tuffo di La Mantia su assist di Skakhov.

Nel prossimo turno la Fiorentina sarà impegnata in casa del Torino domenica 8 dicembre alle 15. Il Lecce giocherà invece il lunch match delle 12.30 in casa contro il Genoa.