Roma, Petrachi rischia la squalifica

La posizione del direttore sportivo giallorosso si aggrava, e adesso la situazione si fa seria.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 30/11/2019 09:34 | aggiornato 30/11/2019 09:38

I termini dell'indagine da parte della Procura federale ai danni di Gianluca Petrachi sono scaduti ieri, ma il Procuratore federale chiederà una proroga fino a sessanta giorni. L'allungamento dei tempi non fa ben presagire nei confronti del dirigente della Roma, accusato dal suo ex presidente Urbano Cairo di aver iniziato a lavorare in giallorosso mentre era ancora sotto contratto col Torino, un contratto valido fino al giugno 2020.

La situazione, per il direttore sportivo della Roma, non è delle migliori: i testimoni ascoltati dalla Procura sono molti, tra dirigenti della Roma, dell'Inter e anche il procurato di Dzeko, Martina, con l'indagine della Procura che potrebbe essere anche ampliata ad altri agenti e che porterà all'istruzione probatoria, scrive il Corriere dello Sport. Adesso dovrebbe esserci un deferimento, e successivamente la richiesta di sanzione di qualche mese.

La sansazione, per Petrachi, non dovrebbe essere solo una multa. Se la Procura federale dovesse accertare che il dirigente abbia iniziato a lavorare con la Roma prima della rescissione del contratto con i granata, la pena descritta dall'articolo 7 del regolamento dei direttori sportivi è un'inibizione di qualche mese, ovvero Petrachi non potrà effettuare operazioni di mercato, entrare negli spogliatoi durante le partite e non prendere parte a qualsiasi attività.