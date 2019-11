Tre su tre. Dopo il successo in casa del West Ham e quello in Champions League contro l'Olympiakos, il Tottenham di José Mourinho vince ancora nella 14esima giornata di Premier League battendo 3-2 il Bournemouth e salendo al quinto posto in classifica a quota 20 punti, a -6 dal Chelsea quarto che è stato sconfitto dagli Hammers. Protagonista assoluto del match è stato Dele Alli, un giocatore rigenerato dallo Special One.

