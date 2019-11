Il Manchester City frena nella 14esima giornata di Premier League. Contro il Newcastle, al St James' Park, i Citizens non vanno oltre il 2-2 e sono ora a 29 punti distanti ben 11 lunghezze dal Liverpool capolista, vittorioso per 2-1 ad Anfield contro il Brighton. E pensare che la squadra di Pep Guardiola, che ora rischia di essere superata al secondo posto dal miracoloso Leicester (anche le Foxes sono a 29 e se la vedranno domenica contro l'Everton), è andata due volte in vantaggio.

