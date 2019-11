Al 76' Alisson si fa espellere per una parata fuori area, al suo posto entra Adrian che viene subito beffato da una punizione battuta a sorpresa da Dunk. Ma il risultato non cambia fino al triplice fischio e il Liverpool sale così a quota 40 punti.

Il match si sblocca al 18', quando Alexander-Arnold batte una punizione col destro e van Dijk salta più in alto di tutti battendo Ryan. Al 24' è già tempo del 2-0: corner di Alexander-Arnold e altra capocciata del difensore olandese, al terzo centro in questa Premier.

Il Liverpool non si ferma più. Nella 14esima giornata di Serie A i Reds superano 2-1 ad Anfield il Brighton grazie alla doppietta di Virgil van Dijk. Per la squadra di Jurgen Klopp è il 13esimo successo in campionato, un bottino pazzesco che permette a Salah e compagni di essere primi a +11 sul Manchester City, fermato sul 2-2 dal Newcastle.

I Reds si impongono per 2-1 grazie alla doppietta di van Dijk e si portano sempre più in vetta a +11 sul Manchester City.

