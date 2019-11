Milan, Pioli: "Per vincere bisogna avere più qualità"

Il tecnico in conferenza: "Paquetà non sta bene, ha un risentimento".

Partita delicata, quella che attende il Milan a Parma, con i rossoneri che non vincono ormai da tre partite, dopo le sconfitte con Lazio, Juventus e il pari contro il Napoli. Pioli presenta così il match in conferenza:

Nel corso del campionato ci sono partite che valgono più dei soliti tre punti, ma credo anche che noi dobbiamo buttare giù la porta per andare a prendere l'opportunità. Non sarà una gara semplice, il Parma è un'ottima squadra. Noi dobbiamo cercare di avere lo spirito delle ultime partite ma alzare il livello della qualità tecnica. Bisogna perdere meno palloni e alzare la qualità delle giocate.

Su Duarte, operato alla caviglia:

Voglio salutarlo e ringraziarlo pubblicamente. Da quando sono arrivato ha sempre dimostrato professionalità e attaccamento al proprio lavoro. Mi auguro possa tornare presto con noi perchè abbiamo bisogno di lui e delle sue qualità.

Su Paquetà:

Stanno tutti bene tranne lui, non ha smaltito un risentimento muscolare.

Su Bonaventura e la sua posizione in campo:

I giocatori forti e intelligenti possono giocare in qualsiasi posizione. Ci sta mancando un pezzo piccolo di qualità tecnica, in modo che giocare più dentro o fuori dal campo non diventa così decisivo.

Sull'obiettivo Champions:

Siamo concentrati solo sulla prossima gara, vogliamo migliorare la classifica.

I ricordi sulla città di Parma:

È la mia città. Da giocatore ho grandi ricordi, da allenatore un po' meno per via del momento che stava vivendo la società e il club. Ma ora sono al 100% milanista.

Sul possibile arrivo di Ibra come stimolo per lo spogliatoio:

Non so se Piatek o Leao leggano i quotidiani, nello spogliatoio non c'è questa situazione. C'è ancora tempo per il mercato di gennaio.

Sul momento della squadra e del ruolo di difensore centrale:

Non possiamo pensare ad altro se non al match col Parma. Caldara sta bene ma non benissimo, sarà in campo con la Primavera, deve prendere confidenza con il campo. Gabbia ha fatto bene con l'Under 21 ed è lì che aspetta.

Su Leao:

Ha caratteristiche importanti, non è un centravanti che ci riempie l'area, può fare qualcosa di più, ha le possibilità per diventare un giocatore importante.

