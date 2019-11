Mondiali beach soccer, Italia-Russia 8-7 dts: Azzurri in finale!

Per la seconda volta nella storia gli Azzurri raggiungono la finale dei Mondiali di beach soccer: ora se la vedranno contro il Portogallo.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 30/11/2019 22:54 | aggiornato 30/11/2019 23:16

C'è un'Italia che domani si giocherà la vittoria del Mondiale. È la meravigliosa Nazionale di beach soccer di Emiliano Del Duca che ha battuto 8-7 la Russia sotto il diluvio di Asuncion (Paraguay). È la seconda volta nella storia che gli Azzurri raggiungono l'atto conclusivo della kermesse iridata: era già successo nel 2008 quando perdemmo 5-3 contro il Brasile. Stavolta ce la dovremmo vedere contro il Portogallo (domenica ore 22 su Sky Sport) vittorioso ai rigori contro il Giappone.

A sbloccare la partita su punizione è Novikov al 4', mentre cinque minuti dopo il pari lo firma Corosiniti di testa. L'Italia continua a spingere e trova il vantaggio con Ramacciotti al 10', poi Makarov fa il 2-2 facendosi trovare pronto sotto porta. Immediata la reazione azzurra con Ramacciotti che di petto fa 3-2. Al 22' Zemskov sigla il pari in rovesciata e due minuti dopo cala il poker in mischia sul finire del secondo periodo.

Qui entra in scena Gori, ancora acciaccato dopo l'infortunio contro la Svizzera: al 25' fa 4-4 con la specialità della casa, la rovesciata. Lo imita Romanov per il 5-4 russo, ma ancora Gori si esalta e con un gran diagonale riporta la situazione in parità. Al 27' l'Italia torna avanti con Ramacciotti, poi allunga con Gori su punizione. Ma la Russia non molla: Romanov in contropiede accorcia e Makarov al 34' fa 7-7. Ai tempi supplementari è decisivo ancora una volta Zurlo, che si procura un rigore e lo trasforma fissando il risultato sull'8-7.