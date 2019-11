L'ex Milan Shevchenko sogna di allenare in Italia

L'Italia è una seconda patria per me. Un giorno, quando finirò con la nazionale ucraina, mi piacerebbe cominciare a guardare qualche squadra in giro e potrebbe essere un grande onore allenare in Italia.

C'era anche Shevchenko quindi ai sorteggi dei gironi e nel caso in cui dovesse superare il playoff finirebbe nel girone terribile con Francia, Germania e Portogallo. A margine dell'evento, però, Andriy ha avuto anche modo di parlare ai microfoni di SkySport di obiettivi futuri, che prevedono una nuova tappa in Serie A, anche se sotto questa nuova veste di allenatore:

Adesso che ha smesso con il calcio giocato, l'ex numero 7 rossonero ha intrapreso una nuova carriera da allenatore e attualmente ricopre il ruolo di commissario tecnico della sua Ucraina, in corsa per la qualificazione ai prossimi Europei 2020, che si giocherà nei Playoff.

In Italia Andriy Shevchenko è diventato uno degli attaccanti più forti della storia del calcio, ha vinto un Pallone d'Oro e una lunga serie di trofei, tra cui una Champions League alzata dopo aver segnato il calcio di rigore decisivo in una finale thrilling tra il suo Milan e la Juventus.

A margine dei sorteggi per Euro 2020, l'ex attaccante del Milan rivela la sua ambizione di intraprendere una nuova esperienza in Serie A.

