Il difensore del Milan Mateo Musacchio ha parlato a Sky Sport esordendo con un commento sulla classifica che vede i rossoneri al 12esimo posto dopo 13 giornate a quota 14 punti:

Vedere il Milan lì fa male e per quello stiamo lavorando. Vogliamo uscire da questo posto della classifica. Abbiamo fatto buone prestazioni ma non abbiamo ottenuto buoni risultati. L'unica cosa che importa è vincere. Non esiste gara facile o difficile, per quello andremo a Parma a giocare al 120%. Abbiamo la forza per farlo, c'è tempo per recuperare terreno. Si sbaglia a pensare già alla fine del campionato, perché bisogna essere concentrati solo sulla prossima partita e vincere. Poi, alla fine, faremo i calcoli