Euro 2020, Mancini vede l'Italia favorita per vincere

Il ct azzurro subito dopo il sorteggio: "Poteva andare peggio, è vero. Ma tutte le partite sono da giocare".

di Redazione Fox Sports - 30/11/2019 19:35 | aggiornato 30/11/2019 19:40

Al termine dei sorteggi per Euro 2020, il ct dell'Italia Roberto Mancini si presenta di fronte ai microfoni di SkySport per il suo commento. Il commissario tecnico non intende sottovalutare il girone con Turchia, Svizzera e Gallese:

Meglio non poteva andare? No, dipende dai punti di vista. Penso che le partite siano difficili tutte. Chiaro che se fossero uscite Francia e Portogallo sarebbe stato un gruppo più duro. Ma non sono partite così scontate, bisogna giocarle tutte e per bene.

Come riportato dalle indiscrezioni prima del sorteggio, a Mancini non sarebbe dispiaciuto pescare la Francia:

Poteva uscire la Francia e ci poteva stare. Essere due squadre abbastanza forti può essere un vantaggio. Quando un gruppo è equilibrato bisogna lottare fino alla fine. In ogni caso bisogna incontrare anche le big per poter arrivare in finale.

Sul percorso dell'Italia e sull'obiettivo per l'Europeo:

Noi sappiamo quello che possiamo dare, sappiamo che dobbiamo cercare di migliorarci. Finora un ottimo girone di qualificazione, ma la strada è lunga. Va tenuto in considerazione perché abbiamo fatto bene, ma in questo momento però non conta più. Noi si parte per vincere, l’Italia credo che abbia il dovere di partire per vincere, anche quando non è favorita. Io sapevo e so che abbiamo dei bravi giocatori, che stanno migliorando di partita in partita. Hanno creato un buon gruppo e credo che sia positivo per l’Europeo. Chiesa? Quando ha giocato a Palermo ha fatto forse una delle migliori partite in Nazionale. Mi spiace che abbia qualche problema a Firenze, spero si riprenda.

Roberto Mancini sottolinea anche il fatto di non sentirsi inferiore a nessuno:

Non credo che partiremmo sfavoriti contro nessuno. Sicuramente ci sono squadre più attrezzate, più pronte. Ma credo che anche Francia e Portogallo sperassero di non incontrare l’Italia.

Poi il ct parla del gruppo che si è venuto a creare in Nazionale:

Si è creato un feeling tra i giocatori. Questo è importante, non solo in campo. Prima fuori. Si è creata una squadra e quello che hanno creato fuori lo portano in campo. A volte volevo lasciare fuori qualcuno per farlo riposare, ma tutti volevano sempre esserci. Questo è molto positivo. Poi nel calcio si può anche perdere, ma noi proveremo a vincere. Chi vorrei facesse un super europeo? Il portiere (ride, ndr). Perché se riuscisse a non subire un gol, vorrebbe dire arrivare in fondo.

Infine una battuta sulle probabili amichevoli con Inghilterra e Germania: