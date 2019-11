Certo, sono aperto all'idea del rinnovo. Sono del tutto a mio agio a lavorare in questa società. Ovviamente, dipenderà dai risultati. Intanto vediamo cosa succederà in questa stagione, e anche nella prossima.

Le strade di Pep Guardiola e del Manchester City potrebbero non separarsi per tanto tempo. Il tecnico ha un contratto valido fino al 2021 con i Citizens, rinnovato nel maggio 2018, squadra con cui ha vinto 7 trofei nazionali, tra cui 2 Premier League, ma mai una Champions League. Per trovare il successo europeo, Pep ha ancora a disposizione due stagioni, ma forse anche di più visto che è stato proprio lui ad aprire alla possibilità di un rinnovo di contratto.

