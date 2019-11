I blancos passano in trasferta grazie alle reti di Sergio Ramos e Carvajal e volano momentaneamente soli in vetta a +3 sul Barcellona.

di Redazione Fox Sports - 30/11/2019 15:57 | aggiornato 30/11/2019 16:02

Il Real Madrid non sbaglia e sul campo dell'Alaves si impone 2-1 grazie ai gol di Sergio Ramos e Dani Carvajal. A sbloccare il match al 52' è il capitano dei blancos, che sul calcio di punizione battuto da Toni Kroos salta più in alto di tutti e batte Pacheco in uscita.

I baschi però reagiscono subito e trovano il pari al 65'. L'arbitro Cuadra fischia un calcio di rigore per i padroni di casa per un gomito largo di Sergio Ramos su Joselu: dal dischetto va Lucas Perez che non sbaglia. Al 69' il risultato cambia nuovamente. Su un cross dalla destra, Pacheco compie un miracolo sul colpo di testa ravvicinato di Isco. Poi però non può nulla sul tap in di Carvajal a porta vuota.

Nel finale l'Alaves sfiora il pari con Laguardia, Lucas Perez e Manu Garcia, ma il Real si difende bene e blinda il successo. La squadra di Zidane si porta momentaneamente sola in vetta alla Liga a quota 31 punti, tre in più del Barcellona che domani sera affronterà l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano.