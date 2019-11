Lazio, Inzaghi: "Momento positivo ma possiamo migliorare"

Il tecnico: "Le sei vittorie consecutive? I record sono fatti per essere infranti".

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 30/11/2019 14:12 | aggiornato 30/11/2019 14:29

La Lazio è alla caccia della sesta vittoria consecutiva contro l'Udinese. La squadra di Inzaghi potrebbe eguagliare il record della stagione 2016/17 con una vittoria contro i friulani. Così Inzaghi in conferenza sugli avversari di domani:

L'Udinese è una squadra fisica, organizzata, unisce la qualità dei suoi giocatori tecnici alla fisicità, penso al parco attaccanti. Davanti hanno molte soluzioni, e in più gli intermedi come De Paul e Mandragora hanno grande possibilità di metterti in difficoltà.

Proprio sul sesto centro di fila:

I record sono fatti per essere infranti, ma a me interessa la prestazione della squadra. Sono convinto che le vittorie siano una conseguenza delle prestazioni. Dobbiamo essere umili e restare coi piedi per terra. Giovedì abbiamo speso tanto col Cluj, qualcuno ha potuto riposare, qualcuno no. Ho rivisto i ragazzi solo ieri, dopo l'allenamento di oggi farò le scelte migliori.

Su Milinkovic-Savic, e il suo ruolo decisivo in fase difensiva:

Per noi è molto importante, ci dà una grossa mano. Rispetto a due anni fa, tutta la squadra è molto organizzata. Anche gli attaccanti ci aiutano, cerco sempre di spronarli perchè devono essere i primi a pressare gli avversari. Siamo in un momento positivo, ma possiamo ancora migliorare. Sappiamo che nel campionato italiano le insidie sono dietro l'angolo e adesso c'è l'Udinese.

Sulla squadra e sulle aspettative di Inzaghi:

Ho sempre avuto molta fiducia, sono rimasto sempre con convinzione e entusiasmo. So di avere dei ragazzi seri, molto concentrati sul proprio lavoro. Dobbiamo mantenere questa posizione in classifica.

Sul bollettino medico:

Domani non ci saranno Berisha, Marusic, Lukaku e Patric, che sta effettuando ora gli esami. Giovedì ha sentito un affaticamento al soleo. Dovremo valutarlo.

Una parola anche su Mihajlovic:

È stata una notizia bellissima vederlo in conferenza, l'ho visto grintoso. Ci siamo sentiti e messaggiati in questi mesi ma non ho mai avuto dubbi che avrebbe lottato e vinto questa battaglia. Sarà un valore aggiunto per il Bologna e tutto il calcio italiano.

Sulla rosa allargata:

Abbiamo avuto risposte ottime, io ho sempre alternato e fatto giocare i ragazzi quando lo meritavano. Ho fatto esordire tanti ragazzi in A e non per caso, ma perchè se lo avevano meritato. Abbiamo giocato concentrati, non dovevamo arrivare all'ultimo quarto d'ora con un solo gol di vantaggio. Per quanto abbiamo creato, dovevamo segnare prima il secondo gol.

Sulla gara di domenica anzichè di lunedì: