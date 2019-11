Il tecnico parla alla vigilia del lunch match contro i neroverdi: "Cristiano è una risorsa per noi. Emre Can può giocare domani: sarà una partita pericolosissima".

0 condivisioni

di Daniele Minuti - 30/11/2019 14:13 | aggiornato 30/11/2019 14:18

Il capitolo sulla Champions League per la Juventus è definitivamente chiuso, almeno per quanto riguarda la fase a gironi, con i bianconeri che si sono conquistati il passaggio agli ottavi di finale con due turni di anticipo e vincendo con l'Atletico Madrid hanno anche la certezza di essere primi del loro gruppo.

Ora quindi i campioni d'Italia possono concentrarsi fino a febbraio unicamente sul duello Scudetto con l'Inter, lontana solamente un punto nella classifica del campionato di Serie A e per farlo inizieranno con il lunch match contro il Sassuolo.

La Juventus aprirà infatti la domenica della 14esima giornata ospitando i neroverdi all'Allianz Stadium, in una partita che Maurizio Sarri non vuole assolutamente prendere sottogamba specialmente dopo l'impegno infrasettimanale in Champions.

Juventus-Sassuolo, Sarri parla in conferenza stampa

Juventus-Sassuolo, Sarri: "A Cristiano Ronaldo manca solo brillantezza"

Sarri ha parlato nella classica conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Sassuolo parlando particolarmente delle condizioni dei suoi giocatori in vista della partita di domani con la squadra di De Zerbi.

Alex Sandro ieri ha lavorato con la squadra e sta bene, dobbiamo capire come sono le sue condizioni ma è disponibile come Bernardeschi che è un giocatore molto utile alla squadra in questo momento, ci garantisce equilibrio e ha qualità con cui deve incidere di più nelle partite. Cristiano Ronaldo nell'ultima partita stava bene a livello di resistenza ma deve crescere in brillantezza. L'alternanza con Dybala e Higuain è normale perché sono tre giocatori di potenzialità enormi. La mancanza di gol? Vale per tutti quelli che sono abituati a segnare tanto, è un bene che voglia tornare al gol. Emre Can può essere un'opzione visto che in Champions non gioca.

Ancora il tecnico bianconero sul momento di Cristiano Ronaldo e della sua squadra: