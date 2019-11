Una vittoria per inseguire il record di 12 vittorie nelle prime 14 partite. È questo l'obiettivo dell'Inter di Conte, che presenta il match contro la SPAL in maniera decisa:

Sull'intesa Lukaku-Lautaro:

Loro sono cresciuti molto. Nel pre-partita di Slavia-Inter dissi che la nostra squadra era molto diversa rispetto all'andata di San Siro, a partire proprio da Lautaro e Romelu. Stanno imparando a capire come muoversi per sfruttare al meglio le loro caratteristiche, sono moderni e entrambi possono fare sia la prima che la seconda punta. Allo stesso tempo è importante sottolineare che il gol è la parte finale della prestazione, c'è impegno in fase di possesso ma anche in quella di non possesso, su cui sono molto attento. C'è molto da migliorare.