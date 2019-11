Il difensore dell'Inter Milan Skriniar ha rilasciato un'intervista a Sky Sport in cui ha affrontato diversi argomenti, a cominciare dallo straordinario momenti del duo Lukaku-Lautaro Martinez:

In questo momento sono i due attaccanti più forti, fanno veramente bene, per i gol ma soprattutto per il lavoro che fanno per la squadra. È il lavoro di Conte che ci sta dando la mentalità vincente, si vede dal primo giorno che non molliamo mai. Sono al terzo anno qui e ora siamo un gruppo, siamo più uniti come squadra e più forti. Se continuiamo così resteremo in alto. All'inizio ho avuto dei problemi con la difesa a tre, ma Conte ci aiuta tanto e ora va meglio, sto crescendo e migliorando