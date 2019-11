Il punto sugli infortunati da parte del medico nerazzurro Ramon Cugat. Preoccupano le condizioni del centrocampista.

di Redazione Fox Sports - 30/11/2019 16:03 | aggiornato 30/11/2019 16:07

Alla vigilia della partita contro la Spal, subito dopo la conferenza stampa di mister Antonio Conte, lo staff medico dell'Inter ha fatto il punto sui giocatori infortunati. A parlare il professor Ramon Cugat, che ha spiegato le condizioni di Asamoah, Barella, Sanchez e Sensi.

Per quanto riguarda l'esterno ghanese, dopo tre settimane di lavoro personalizzato, a causa di un sovraccarico al ginocchio sinistro, è rientrato in gruppo proprio in questa settimana.

Molto diverso il discorso relativo alle condizioni di Nicolò Barella, che mercoledì scorso è stato sottoposto a "intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio destro per asportazione del frammento cartilagineo della rotula". L'ex Cagliari ha iniziato la fase riabilitativa.

Riguardo le condizioni di Alexis Sanchez, sottoposto lo scorso a ottobre a intervento chirurgico, il cileno ha effettuato un controllo a Barcellona e potrà riprendere l'attività agonistica dopo la sosta per le festività natalizie.

Infine, non lasciano tranquillo lo staff medico dell'Inter le condizioni di Stefano Sensi: per il centrocampista ex Sassuolo sta perdurando il fastidio alla regione adduttoria della gamba destra, per questo motivo si è deciso di effettuare un nuovo consulto specialistico. I tempi di recupero in questo caso non sono ancora ipotizzabili.