Formula 1, la Ferrari vuole Hamilton: contatti avviati

Il presidente John Elkann vuole il sei volte campione del mondo in rosso per il biennio 2021-2022. Ci sarebbero già stati degli incontri.

30/11/2019

Il campionato 2019 di Formula 1 andrà in archivio in questo weekend con il Gran Premio di Abu Dhabi, poi i team si concentreranno sul lavoro per la stagione 2020 e inizieranno anche le manovre riguardanti il mercato piloti. Infatti, l'anno prossimo scadranno molti contratti e dunque possono avvenire cambiamenti di scuderia interessanti in ottica 2021.

Tra coloro che possono muoversi c'è anche Lewis Hamilton, sei volte campione del mondo il cui accordo con la Mercedes andrà in scadenza. L'inglese si troverà ad un bivio: proseguire con il suo attuale team oppure intraprendere una nuova sfida. Da una parte la certezza di correre per una squadra che in questi anni ha praticamente dominato la F1 e dell'altra lo stimolo di mettersi alla prova altrove.

"Altrove" significa Ferrari, la scuderia che più di tutte ha fatto la storia di questo sport e che è stata la sua rivale fin dalle stagioni di esordio in McLaren. Indossare la tuta rossa potrebbe consentire a Hamilton di diventare ancora di più una una leggenda, soprattutto nel caso in cui riuscisse a vincere. Attualmente è a un solo titolo dal record di Michael Schumacher e nel 2020 può raggiungerlo. Con il team di Maranello, invece, potrebbe effettuare il sorpasso su uno dei driver più amati di sempre e conquistare quei tifosi che finora lo hanno sempre considerato come una sorta di nemico.

John Elkann e Mattia Binotto potrebbero portare Lewis Hamilton in Ferrari

Formula 1, Ferrari all'assalto di Hamilton

Oggi La Gazzetta dello Sport rivela che la Ferrari ha già iniziato le manovre per ingaggiare Hamilton. Il presidente John Elkann avrebbe avuto due incontri direttamente con il pilota inglese durante il 2019. Il numero 1 dell'azienda è un grande estimatore del sei volte campione iridato di Formula 1 e lo vorrebbe al fianco del giovane talento Charles Leclerc nel biennio 2021-2022. Una coppia esplosiva, più di quella oggi composta dal monegasco e da Sebastian Vettel.

Attualmente Lewis ha uno stipendio da circa 50 milioni di euro annui e bisognerà vedere se la Mercedes, che recentemente ha fatto intendere di volere ridurre i costi in futuro, gli offrirà la medesima cifra. La scuderia di Maranello per assicurarselo sembra disposta a fare un grosso investimento e le mosse di corteggiamento sono già partite. Hamilton ammira molto la storia della Ferrari e non ha mai escluso di potervi approdare. Sarebbe un bel modo per proseguire la sua carriera, un'altra sfida affascinante da vincere.

Lewis è un pilota fantastico - ha dichiarato il team principal Mattia Binotto ad Abu Dhabi - . Sapere che è disponibile nel 2021 ci può solo rendere felici. Però è presto per ogni decisione. Per ora siamo contenti dei nostri piloti. Ne parleremo a un certo punto della prossima stagione e capiremo cosa fare. E anche le intenzioni di Vettel.

La sensazione è che un assalto ferrarista al 34enne driver britannico ci sarà. Anche se la scuderia di Maranello crede fortemente nelle doti di Leclerc per il futuro, non si può rimanere indifferenti di fronte alla possibilità di ingaggiare uno come Hamilton. Vista l'improbabile permanenza di Vettel, comunque andrà cercato un altro pilota. E Lewis sarebbe un colpo da 90. Un colpo da Ferrari.