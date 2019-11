Fiorentina, Chiesa non convocato per la partita con il Lecce

La gara è stata buona dal punto di vista del temperamento, la squadra era viva e in partita, vincendo tanti duelli e ha creato. L'handicap è stato non riuscire a sbloccarla, poi dopo il gol abbiamo perso tranquillità, ma usciamo a testa alta perché i ragazzi hanno dato tutto. Penso che sia palese che si potesse vincere. Complimenti al Lecce perché è una neo-promossa che vince in trasferta

Se rischio l'esonero o sento la fiducia della società? Per avere la fiducia bisogna vincere, con questo atteggiamento sono convinto che la vittoria non tarderà ad arrivare. Non ho intenzione di mollare, sento la squadra con me. La decisione sarà della società, dovete chiedere a loro. Se mi faranno continuare a lavorare, rimarrò fiducioso. Se mi esonerano, è una scelta loro. Se altre volte potevamo prendercela con noi stessa, stavolta è stato il calcio. I fischi dei tifosi vanno accettati

