di Redazione Fox Sports - 30/11/2019 21:56 | aggiornato 30/11/2019 22:01

Brutte notizie per la Fiorentina. Al 45' del match contro il Lecce, valido per la 14esima giornata di Serie A e in scena al Franchi, Franck Ribery si è accasciato a terra dopo un contrasto con Tachtsidis. Il francese è stato colpito duramente alla caviglia destra ed è stato stato costretto a lasciare il campo a Kevin-Prince Boateng. Successivamente l'ex Bayern Monaco, che non riusciva neanche a camminare ed è stato aiutato da due componenti dello staff medico viola, è stato messo su una barella e portato immediatamente in ospedale per accertamenti. La Fiorentina spera non ci sia alcun interessamento dei legamenti e che si tratti solo di una forte contusione. Ad oggi il bilancio stagionale di Ribery è di 10 presenze, 2 gol e 2 assist.