In programma un aggiornamento gratuito del gioco per scaricare la nuova competizione.

di Redazione Fox Sports - 30/11/2019 16:31 | aggiornato 30/11/2019 16:35

Altra funzionalità, altra competizione, altra sfida. In arrivo una piacevole novità per coloro che hanno comprato (o che hanno in programma di comprare) FIFA 20. A partire da marzo 2020, infatti, alle varie modalità di gioco si aggiungerà la Copa Libertadores. La EA Sports ha raggiunto l'accordo con la Conmebol, aggiudicandosi così l'esclusiva sull'equivalente sudamericana della Champions League, ma anche sulla Recopa e Copa Sudamericana.

La nuova competizione potrà essere scaricata gratuitamente sotto forma di aggiornamento del titolo per tutti gli utenti di FIFA 20 su PC, PS4 e XBOX One. Grande entusiasmo per l'accordo raggiunto da parte di Juan Emilio Roa, direttore commerciale della Conmebol: