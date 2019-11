Euro 2020, Svizzera: Petkovic "gufa" l'Italia di Mancini

Una vecchia conoscenza del calcio italiano è stato inserito nel girone dell'Italia a Euro 2020. Si tratta del ct della Svizzera, Vladimir Petkovic, vincitore di una Coppa Italia con la Lazio, il 26 maggio 2013 nella finale contro la Roma. Il commissario tecnico si è presentato ai microfoni di SkySport per commentare il sorteggio:

L'Italia è una delle candidate alla vittoria, gioca le prime tre partite in casa. Ma è tutto da vedere perché le partite vanno giocate e dagli ottavi può succedere di tutto. Bisogna essere pronti per affrontare questi avversari.

Poi viene domandato a Petkovic che effetto gli faccia tornare a giocare in quella che è stata la sua casa quando allenava la Lazio, lo Stadio Olimpico di Roma:

Torno volentieri a Roma, purtroppo solo una partita, poi ne avremo due a Baku. Lichtsteiner, Freuler e Rodriguez? Sicuramente questi giocatori sono importanti per la nostra squadra. Da noi non conta solo cosa si fa in campo, ma anche quello si fa fuori. Per me un gruppo è importante. Sceglierò 23 giocatori che proveranno a ottenere insieme il risultato.